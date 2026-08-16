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Una giornata infinita quella di oggi, domenica 16 agosto 2026, sul fronte incendi in Sardegna, dove, oltre a quelli a Nuoro, Santa Giusta e Nicolò d'Arcidano, un altro rogo è divampato nelle campagne di Sagama, in località Funtana Murenda.
Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero leggero proveniente dalla Base elicotteristica di Bosa, affiancato dal Super Puma decollato dalla base di Fenosu. A coordinare le operazioni di spegnimento è il D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Bosa.
Una nuova giornata di lavoro intenso, dunque, per il dispositivo antincendio regionale, impegnato su più fronti per contenere le fiamme e impedire che i roghi possano propagarsi.