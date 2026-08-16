Clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto i ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive e a portare via quattro opere attribuite ad Antonello da Messina: tre delle cinque tavole del celebre Polittico di San Gregorio, datato 1473, e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, custodita in una teca blindata.

Due delle tavole del Polittico sono state successivamente ritrovate all'esterno del museo, abbandonate durante la fuga. Restano invece da recuperare le altre due opere.

È stata aperta un'inchiesta. Gli investigatori stanno esaminando le immagini della videosorveglianza e hanno sentito i custodi presenti al museo. Secondo quanto riferito dalla direzione, i sistemi di allarme e videosorveglianza erano funzionanti; l'allarme è scattato quando è stata infranta la teca blindata.

Il furto è stato ripreso dalle telecamere e proseguono le indagini per identificare i responsabili.