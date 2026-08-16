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Roma, 7 mar. (Apcom) - Violenza sulla moglie e sulla figlia minore. Per questo un 36enne palermitano, con precedenti di polizia, è stato allontanato dalla casa familiare perche ritenuto responsabile di abuso di mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia. La decisione è stata presa dal Gip di Palermo, Silvana Saguto, su richiesta del Pm, Vella Ancora. Il provvedimento è stato eseguito dalla squadra mobile di Palermo. Le violenze duravano da anni, soprattutto nei confronti della figlia. L'uomo la insultava scagliandola addirittura in più di una circostanza contro gli infissi, oltre che sulle scale di casa. Violenze anche sulla moglie, vittima a sua volta di ripetute pratiche vessatorie e di lesioni fisiche. L'episodio è emerso nei giorni scorsi quando la giovane madre ha accompagnato sua figlia 13enne all'ospedale per escoriazioni ed ecchimosi. Ai medici le due donne hanno fornito una versione di comodo del fortunoso incidente domestico. Immediata la segnalazione alla polizia che ha fatto scattare le indagini. Il clima di terrore e omertà in famiglia è stato finalmente rotto e la donna ha testimoniato denunciando le violenze domestiche. Proprio per rendere più efficace l'azione degli agenti impegnati anche in questo settore, nei prossimi giorni prenderanno il via dei corsi di perfezionamento tenuti dal dirigente della sezione della squadra mobile di Palermo. Si parlerà di prevenzione e repressione di violenze familiari e abusi su minori e donne, ma anche delle dinamiche psicologiche per fare in modo da sostenere le vittime degli abusi, anche alla luce della tipizzazione di nuovi reati nel settore, come lo "stalking".
Clamoroso furto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella notte di Ferragosto i ladri sono riusciti a entrare nelle sale espositive e a portare via quattro opere attribuite ad Antonello da Messina: tre delle cinque tavole del celebre Polittico di San Gregorio, datato 1473, e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, custodita in una teca blindata.
Due delle tavole del Polittico sono state successivamente ritrovate all'esterno del museo, abbandonate durante la fuga. Restano invece da recuperare le altre due opere.
È stata aperta un'inchiesta. Gli investigatori stanno esaminando le immagini della videosorveglianza e hanno sentito i custodi presenti al museo. Secondo quanto riferito dalla direzione, i sistemi di allarme e videosorveglianza erano funzionanti; l'allarme è scattato quando è stata infranta la teca blindata.
Il furto è stato ripreso dalle telecamere e proseguono le indagini per identificare i responsabili.