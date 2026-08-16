Un fine settimana di Ferragosto tranquillo lungo le trade, senza problemi significativi. I flussi di traffico degli ultimi giorni hanno mostrato un trend diverso rispetto all'esodo tradizionale concentrato nel weekend. Molti turisti già in vacanza hanno preferito spostarsi in auto per brevi gite sul territorio, visite turistiche, giornate al mare o nei paesini circostanti e nelle zone rurali, attività che si protrarranno fino alla fine della giornata, evitando così le partenze massicce proprio nei giorni centrali del periodo di Ferragosto.

"Il traffico di rientro dal fine settimana di Ferragosto - dichiara l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme - si è presentato nel complesso scorrevole, grazie anche all'impegno costante delle nostre squadre e al monitoraggio continuo della rete. La priorità dell'azienda resta garantire la massima sicurezza e la migliore esperienza possibile per tutti gli utenti. La scelta degli utenti - prosegue Gemme - sembra essere quella di rimandare i viaggi più lunghi ai prossimi giorni feriali, quando si prevede un movimento più diluito e, almeno nelle intenzioni, meno congestionato sulle principali arterie stradali: chi è già arrivato nelle località di vacanza si muove soprattutto nelle vicinanze, mentre per le partenze vere e proprie molti automobilisti sembrano preferire aspettare il lunedì e i giorni successivi".

Le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas prevedono infatti, da domani, lunedì 17, a giovedì 20 agosto, oltre 34,7 milioni di spostamenti, con un leggero picco nella giornata di lunedì di 8,8 milioni.