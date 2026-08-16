La Protezione Civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla, corrispondente a una criticità ordinaria, per il rischio idrogeologico per temporali.

L'allerta è scattata alle 14 di oggi, domenica 16 agosto 2026, e sarà valida fino alle 18.

Il provvedimento riguarda diverse aree dell'Isola: Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso, Gallura e Logudoro.

Il codice giallo indica una situazione di ordinaria criticità, con la possibilità di fenomeni temporaleschi che possono determinare localmente effetti sul territorio, in particolare in presenza di precipitazioni intense.

La Protezione Civile invita pertanto alla prudenza e a prestare attenzione all'evoluzione delle condizioni meteorologiche nelle aree interessate dall'avviso, valido fino alle 18 di oggi.