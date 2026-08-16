Fiamme nel territorio di Santa Giusta, dove un incendio è divampato nelle vicinanze dello stagno. Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, impegnato nelle operazioni di spegnimento con il supporto di un elicottero proveniente dalla Base elicotteristica di Fenosu.

Il coordinamento delle operazioni è affidato al D.O.S. (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) della Stazione forestale di Oristano, che sta dirigendo le attività per contenere il rogo e mettere in sicurezza l'area.

L'intervento si inserisce in una giornata ancora caratterizzata da diversi fronti di fuoco nell'Isola, come Nuoro e San Nicolò d'Arcidano, sempre nell'Oristanese, con il Corpo Forestale impegnato anche attraverso l'impiego dei mezzi aerei regionali. La base di Fenosu è infatti tra quelle utilizzate per il supporto alle attività antincendio in Sardegna.