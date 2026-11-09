La Giunta regionale ha deliberato l'attivazione del nuovo servizio aereo annuale di Protezione civile, con base operativa all'aeroporto di Cagliari-Elmas. Si tratta di una nuova risorsa a disposizione del sistema regionale, pensata per rafforzare le capacità di intervento e garantire una presenza aerea durante tutto l'anno.

La nuova organizzazione non comporta alcuna modifica alla base di Oristano-Fenosu, che mantiene il proprio ruolo nel dispositivo regionale antincendio. La base elicotteristica del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) continuerà a ospitare, durante le campagne AIB, i mezzi previsti dal piano operativo: un elicottero leggero e un SuperPuma.

Il nuovo servizio è finanziato dalla Legge regionale 21 settembre 2026, n. 20, con risorse dedicate e distinte da quelle della campagna antincendio: 1 milione di euro per il 2026, 2 milioni per il 2027 e 1 milione per il 2028.

Le missioni previste comprendono ricognizione e monitoraggio degli eventi, ricerca di persone disperse, trasporto di personale e materiali e supporto alla lotta attiva agli incendi.

La scelta di Cagliari-Elmas è legata all'integrazione del servizio con l' Hub logistico regionale della Protezione civile, previsto nell'Hangar Savigliano dell'aeroporto (DGR 68/28), dove sono concentrate le attività di coordinamento della SORI e il supporto logistico alla Colonna mobile regionale.

Il nuovo servizio rappresenta quindi un potenziamento delle capacità operative della Regione: Fenosu conserva la propria funzione nel dispositivo antincendio e la Sardegna acquisisce un'ulteriore risorsa aerea, operativa tutto l'anno e a disposizione dell'intero territorio regionale, provincia di Oristano compresa.