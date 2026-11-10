Il sole di novembre, il verde degli alberi, le pietre millenarie e le voci della tradizione sarda. Una cornice particolarmente suggestiva ha accompagnato, sabato 7 novembre, “Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare”, l’evento che ha trasformato l’area archeologica di Santa Cristina, a Paulilatino, in un percorso itinerante tra storia, musica, cultura e identità.

Tantissime le persone che hanno scelto di trascorrere il pomeriggio in uno dei luoghi più affascinanti della Sardegna, approfittando dell’opportunità di conoscere, o riscoprire, un patrimonio archeologico di straordinaria importanza.

Non un semplice spettacolo musicale, ma un vero e proprio cammino attraverso i secoli, accompagnato da canti, strumenti tradizionali, parole e racconti. Un’esperienza che ha permesso al pubblico di attraversare luoghi diversi del complesso archeologico, scoprendone la storia grazie alle guide della Cooperativa Archeotour.

“Note di Sardegna, un’Isola oltre il mare” è stata organizzata dall’Associazione culturale Luna Lughente, in collaborazione con la Cooperativa Archeotour e il Comune di Paulilatino, grazie al sostegno della Regione Sardegna e del Consiglio regionale della Sardegna.

Dalla chiesetta medievale al suono delle launeddas

Il pomeriggio ha preso il via nei pressi della chiesetta di Santa Cristina, con il canto del Coro Polifonico Ghentiana di Ruinas, che ha aperto la manifestazione.

Da qui il pubblico è stato accompagnato all’interno della piccola chiesa, accolto dalle sonorità delle launeddas dell’Associazione Cuncordia a Launeddas.

Un incontro tra musica e storia in un luogo che conserva testimonianze di epoche profondamente diverse. La chiesetta di Santa Cristina, edificata intorno al 1200 dai frati Camaldolesi di Santa Maria di Bonarcado, ha infatti attraversato numerosi interventi di ristrutturazione nel corso dei secoli. Nei suoi muri perimetrali sono stati rinvenuti anche blocchi lavorati provenienti dal vicino tempio nuragico.

Attorno all’edificio religioso sorgono i caratteristici muristenes, piccole costruzioni che contribuiscono a rendere particolarmente suggestivo il villaggio cristiano.

A guidare il percorso è stato Giuliano Marongiu, che ha accompagnato i partecipanti introducendo gli interventi musicali e dando spazio ai racconti delle guide di Archeotour.

Protagonisti della narrazione sono stati Massimo Muscas, Mauro Mariani e Giuseppe Licheri, della Cooperativa Archeotour, che gestisce l’area archeologica. Attraverso le loro spiegazioni, il pubblico ha potuto conoscere particolari storici, architettonici e culturali dei monumenti, in un continuo alternarsi di parole, musica e suggestioni.

Alla scoperta del nuraghe, tra testimonianze di tremila anni fa

Lasciata la chiesetta, il percorso è proseguito verso il nuraghe, situato a breve distanza dal villaggio cristiano e circondato dai resti di un antico insediamento.

Un’altra tappa di grande interesse, che ha permesso ai partecipanti di avvicinarsi alla vita delle comunità nuragiche che abitarono questi luoghi.

Il monumento, databile al Bronzo Medio, tra il 1500 e il 1200 a.C., è costituito da un’unica torre, con un diametro esterno di circa 13 metri e un’altezza residua di circa sei metri. Al suo interno conserva una camera a tholos integra, tre spaziose nicchie e una scala che conduceva al piano superiore.

Le spiegazioni delle guide hanno restituito significato a quelle antiche architetture, offrendo ai presenti la possibilità di comprendere meglio la storia del sito e la sua lunga frequentazione.

Il cammino è stato continuamente accompagnato da momenti musicali e interventi artistici, rendendo la visita un’esperienza collettiva in cui il racconto storico si intrecciava con le espressioni della cultura popolare.

Il Pozzo Sacro, luogo di incontro ieri come oggi

Il momento più suggestivo della giornata si è svolto attorno al celebre Pozzo Sacro di Santa Cristina, uno dei monumenti più rappresentativi della civiltà nuragica e tra le massime espressioni della sua architettura religiosa.

Risalente all’XI-IX secolo a.C. e interamente realizzato in pietra basaltica, il santuario conserva una straordinaria precisione costruttiva, con blocchi perfettamente lavorati e disposti secondo una geometria che continua a suscitare ammirazione.

Un capolavoro che il grande archeologo Giovanni Lilliu aveva celebrato attraverso l’espressione “Magistra Barbaritas”, riconoscendo l’eccezionale livello raggiunto dalla civiltà nuragica.

Proprio attorno al pozzo, il pubblico si è fermato per ascoltare i racconti delle guide e le esibizioni degli artisti, ritrovando idealmente il significato originario di questi grandi santuari.

Come ricordato durante l’incontro, tremila anni fa i luoghi di culto delle acque erano anche importanti centri di aggregazione. Qui le comunità nuragiche arrivavano in pellegrinaggio per partecipare ai riti religiosi, incontrarsi, condividere momenti di festa e rinsaldare i legami sociali.

Sabato pomeriggio, quello stesso spazio è tornato a essere un luogo di incontro e condivisione, questa volta attraverso la musica, la conoscenza e la partecipazione di tante persone.

A rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera sono state le esibizioni di Peppino Bande e Roberto Tangianu, con la partecipazione di Carlo Crisponi, Giuseppe Cillara, Bruno e Asael Camedda.

Le sonorità della tradizione hanno accompagnato il pubblico in un contesto particolarmente suggestivo, mentre le spiegazioni delle guide hanno continuato a svelare caratteristiche e particolarità del santuario.

Non sono mancati neppure alcuni balli tradizionali, che hanno concluso il pomeriggio in un clima di festa e partecipazione.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato anche Massimo Muscas, presidente della Cooperativa Archeotour, che ha rivolto un ringraziamento agli organizzatori, a quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e al pubblico, la cui partecipazione continua a crescere di anno in anno.

Un risultato che conferma l’interesse verso iniziative capaci di valorizzare il patrimonio archeologico attraverso esperienze che uniscono divulgazione, cultura e tradizioni.

La giornata ha rappresentato anche un’opportunità per far conoscere Santa Cristina oltre il suo monumento più celebre, invitando i visitatori a scoprire l’intero complesso, dal villaggio cristiano al nuraghe, fino al santuario dedicato al culto delle acque.

Una giornata che ha dimostrato come la storia possa essere raccontata anche attraverso la musica, trasformando una visita archeologica in un’esperienza condivisa e offrendo a tanti partecipanti l’occasione di vivere, in una splendida giornata d’autunno, uno dei luoghi più preziosi della Sardegna.