"Una concentrazione troppo elevata di studenti stranieri che non parlano la lingua nazionale ha effetti molto negativi sugli apprendimenti, sia dei ragazzi italiani sia degli stessi studenti stranieri". Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all'evento Connecting to the Future, organizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con la Camera di Commercio di Varese per fare il punto sulla riforma della scuola e, in particolare, sul percorso 4+2.

Nel corso dell'intervento il ministro ha richiamato i dati delle indagini internazionali sulle competenze di lettura, comprensione del testo, matematica e scienze, sottolineando il rapporto tra la concentrazione nelle classi di studenti che non conoscono la lingua del Paese ospitante e i risultati scolastici.

"Quando lo studente torna a casa e parla esclusivamente una lingua diversa da quella che impara a scuola, le competenze calano in modo drammatico", ha sostenuto, aggiungendo che la distanza tra la lingua utilizzata in famiglia e quella del Paese in cui si studia può incidere ulteriormente sui risultati.

Valditara ha quindi ribadito la necessità di investire nell'insegnamento dell'italiano e in percorsi specifici di accompagnamento linguistico, anche attraverso i docenti specializzati già formati dal ministero. "Dobbiamo affrontare con coraggio e consapevolezza il tema dell'integrazione, affinché tutti gli studenti abbiano le stesse opportunità di apprendimento e di crescita", ha concluso.