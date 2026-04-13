Tempo instabile e ventoso fino a mercoledì, con piogge oggi e domani su gran parte del Paese e un rischio elevato di precipitazioni 'sporche' a causa del pulviscolo dal Sahara, con possibili temporali.

Sono le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, che parla di "cambio di scenario meteorologico radicale". "Il promontorio anticiclonico subtropicale che ci ha regalato un anticipo d'estate - spiega - ha lasciato il posto a un profondo vortice mediterraneo, una struttura ciclonica che sta richiamando masse d'aria instabili e cariche di umidità". Il vortice, precisa Brescia, "sta agendo come un magnete per il pulviscolo sahariano. Le correnti di Scirocco in quota stanno trasportando enormi quantità di polvere dal deserto, rendendo l'atmosfera opaca". La situazione tra oggi e domani sarà particolarmente dinamica al Centro-Nord e nelle zone interne, dove oltre alle piogge, potranno anche svilupparsi i primi temporali della stagione.

Per quanto riguarda le temperature, continua il meteorologo, "l'Italia sarà divisa in due: se al Nord l'arrivo delle precipitazioni e della copertura nuvolosa provocherà un calo termico, con valori comunque gradevoli e non eccessivamente freddi, al Centrosud le colonnine di mercurio continueranno a segnare valori ben oltre la media del periodo, alimentate dal costante afflusso di correnti meridionali". Per il resto, conclude Brescia, dopo il passaggio del fronte principale, da giovedì ci dovrebbe essere un miglioramento ma resteremo in un contesto di instabilità sparsa.

Previsioni in Sardegna per lunedì 13 aprile 2026

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale isolato, con cumulati deboli, localmente moderati sui settori settentrionali. Temperature: minime stazionarie; massime localmente in sensibile calo nei settori occidentali. Venti: generalmente deboli di direzione variabile con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali in serata. Mari: molti mossi, localmente agitati, con moto ondso in aumento nel corso della giornata lungo le coste occidentali.

Previsioni per martedì 14 aprile 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati sui settori orientali. Temperature: generalmente stazionarie.

Venti: generalmente deboli in prevalenza dai settori occidentali, con tendenza a disporsi dai quadranti orientali nella seconda parte della giornata sui settori nord-orientali. Mari: molti mossi i bacini occidentali, con moto ondoso in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Tendenza per i giorni successivi

Mercoledì e giovedì è attesa una progressiva riduzione della copertura nuvolosa con precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, più intense nel settore orientale. Le temperature massime andranno in progressiva risalita. I venti saranno deboli o localmente moderati, tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali. I mari dei bacini occidentali saranno molto mossi, con moto ondoso in attenuazione a partire dalla serata di mercoledì.