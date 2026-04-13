Doveva essere il momento finale della festa, quello altrettanto atteso, quello che chiude una giornata di devozione e tradizione. Invece si è trasformato in tragedia davanti agli occhi di un’intera comunità.

Omar Barranca, 25 anni, giovane cavaliere di Borore, non ce l’ha fatta. È morto nella notte all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato trasportato in condizioni gravissime dopo un incidente avvenuto durante la corsa a cavallo nel galoppatoio comunale di Busala.

Grande appassionato di animali e dei cavalli in particolare, Omar aveva preso parte alla processione in onore di San Lussorio, accompagnando il simulacro del santo insieme agli altri cavalieri del paese. Come da tradizione, al termine dei riti religiosi, il gruppo si era ritrovato nel galoppatoio per concludere i festeggiamenti con delle esibizioni a cavallo.

Secondo quanto ricostruito, durante una di queste è stato disarcionato, è caduto a terra ed è stato calpestato dall'animale, colpito con gli zoccoli alla testa e al torace.

Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e ha perso conoscenza. Gli operatori del 118 lo hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro, dove i medici hanno tentato l'impossibile per salvargli la vita, ma il suo cuore ha smesso di battere durante la notte.