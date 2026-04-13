Una segnalazione dei cittadini, poi i controlli sul campo e infine la svolta nelle indagini. È da qui che parte l’operazione condotta dal Comando di Polizia Locale, in collaborazione con il Corpo Forestale ad Alghero, che ha portato al rinvenimento di 24 buste contenenti rifiuti domestici non differenziati abbandonate in un’area del territorio comunale e all’individuazione del presunto responsabile.

“Una città bella, pulita e accogliente passa anche e soprattutto dal rispetto che ciascuno di noi ha nei confronti dei luoghi e dell'ambiente - commenta il sindaco Raimondo Cacciotto -. Dove non arriviamo con la sensibilizzazione e l'educazione è necessario intervenire con decisione e le necessarie sanzioni. Un plauso alla Polizia locale e al Corpo Forestale per questo importante intervento congiunto”.

L'operazione è partita da due testimonianze, grazie alle quali è stato possibile risalire alla targa del veicolo utilizzato per l’abbandono dei rifiuti e al proprietario che è stato denunicato. Inoltre, alla luce degli elementi raccolti, con la violazione dell’art. 255, comma 1 del Testo Unico Ambientale, relativo all’abbandono incontrollato di rifiuti, all'automobilista è stata anche sospesa patente di guida "per aver utilizzato l'autovettura come mezzo di trasporto dei rifiuti".

“L’abbandono indiscriminato di rifiuti è un comportamento incivile che lede il decoro urbano, danneggia l’ambiente e incide direttamente sulla qualità della vita della comunità - ha detto il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala -. L’attività congiunta della Polizia Locale e del Corpo Forestale dimostra che il monitoraggio del territorio è costante e che ogni violazione sarà perseguita con determinazione”.