Alle 3:03 ora italiana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha pubblicato su Truth un lungo e durissimo attacco nei confronti di Papa Leone. Nel messaggio, dai toni accesi, il leader americano critica apertamente il Pontefice su temi come criminalità e politica estera, arrivando a contestarne posizioni e ruolo, in quello che si configura come uno scontro diretto senza precedenti recenti tra Casa Bianca e Vaticano.

Ecco le parole di Donal Trump:

"Papa Leone è DEBOLE in materia di criminalità e pessimo in politica estera. Parla di "paura" dell'amministrazione Trump, ma non menziona la PAURA che la Chiesa Cattolica e tutte le altre organizzazioni cristiane hanno provato durante il COVID, quando arrestavano sacerdoti, ministri e chiunque altro per aver celebrato funzioni religiose, anche all'aperto e mantenendo una distanza di sicurezza di tre o sei metri. Preferisco di gran lunga suo fratello Luigi a lui, perché Luigi è un vero sostenitore del MAGA (Make America Great Again, Rendiamo l'America di nuovo grande, ndr). Lui ha capito tutto, Leone no!

Non voglio un Papa che pensi che sia giusto che l'Iran abbia un'arma nucleare. Non voglio un Papa che pensi che sia terribile che l'America abbia attaccato il Venezuela, un Paese che inviava enormi quantità di droga negli Stati Uniti e, peggio ancora, svuotava le sue prigioni, compresi assassini, spacciatori e criminali, nel nostro Paese. E non voglio un Papa che critichi il Presidente degli Stati Uniti perché sto facendo esattamente ciò per cui sono stato eletto, CON UNA VITTORIA SCHIACCIANTE, ovvero raggiungere livelli record di criminalità e creare il miglior mercato azionario della storia.

Leo dovrebbe essermi grato perché, come tutti sanno, è stata una sorpresa sconvolgente. Non era in nessuna lista per diventare Papa, ed è stato messo lì dalla Chiesa solo perché era americano, e pensavano che questo fosse il modo migliore per gestire il Presidente Donald J. Trump. Se io non fossi alla Casa Bianca, Leo non sarebbe in Vaticano. Sfortunatamente, la debolezza di Leo sulla criminalità e sulle armi nucleari non mi va giù, né mi va giù il fatto che incontri simpatizzanti di Obama come David Axelrod, un PERDENTE della sinistra, che è uno di quelli che volevano che i fedeli e il clero venissero arrestati. Leo dovrebbe darsi una regolata come Papa, usare il buon senso, smetterla di assecondare la sinistra radicale e concentrarsi sull'essere un Grande Papa, non un politico. Gli sta causando molto danno e, cosa ancora più importante, sta danneggiando la Chiesa cattolica!

Presidente DONALD J. TRUMP".