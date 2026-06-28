Una cerimonia destinata a entrare nella storia delle istituzioni locali italiane si è svolta a Pordenone, dove Alessandro Basso (Fdi) e Loris Bazzo (Lega) hanno celebrato la loro unione civile. Si tratta della prima unione in Italia tra due sindaci contemporaneamente in carica.

A officiare la cerimonia è stato Alvaro Cardin, 90 anni, già primo cittadino del capoluogo friulano e figura di spicco della Democrazia Cristiana negli anni Ottanta e Novanta.

All'evento hanno preso parte numerosi rappresentanti delle istituzioni. Tra gli ospiti figuravano il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani e l'eurodeputato Alessandro Ciriani, che ha guidato il Comune di Pordenone per due mandati prima dell'elezione di Basso.

Per la Lega era presente anche la viceministra Vannia Gava. Hanno partecipato inoltre diversi componenti della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, tra cui gli assessori Cristina Amirante, Riccardo Riccardi e Fabio Scoccimarro. Assente, invece, il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.