Una donna è stata trovata senza vita in un’abitazione isolata immersa nei boschi di Ceriana, in provincia di Imperia. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un femminicidio avvenuto nella serata di ieri.

La vittima, di origine straniera e di mezza età, sarebbe stata uccisa per strangolamento. Per il delitto è stato fermato il compagno, che si trova attualmente in caserma e viene interrogato dai Carabinieri.

Le indagini sono coordinate dalla Procura di Imperia, guidata dal procuratore Lari. Anche l’abitazione in cui è avvenuto il fatto è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti necessari.

Il corpo della donna è stato sottoposto a un primo esame esterno alla presenza del magistrato di turno, mentre gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica e il contesto della relazione tra i due, entrambi noti nel piccolo centro ligure.