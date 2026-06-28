Non hanno ancora dato alcun esito le operazioni di ricerca di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, scomparso nel pomeriggio di sabato nelle acque del Lago di Vico.

L'allarme è stato lanciato dalla stessa ministra dopo essersi accorta che il marito, tuffatosi dalla barca per fare un bagno, non era più riemerso. Da quel momento è scattata una complessa macchina dei soccorsi che ha visto impegnati i vigili del fuoco, i sommozzatori e i carabinieri.

Le ricerche sono proseguite ininterrottamente anche durante la notte. Sul posto operano i nuclei sommozzatori dei vigili del fuoco di Roma e Napoli, supportati da un soccorritore acquatico e da una moto d'acqua del comando provinciale di Viterbo. Con l'arrivo dell'oscurità, le operazioni si sono concentrate sull'utilizzo del sonar, impiegato per scandagliare il fondale del lago e individuare eventuali anomalie da verificare successivamente con l'intervento dei sommozzatori. Al momento, però, ogni tentativo si è rivelato vano.

Secondo una prima ricostruzione, la coppia aveva trascorso la giornata in barca sul lago. Durante l'escursione, Cavallari si sarebbe immerso per una nuotata senza più fare ritorno in superficie, circostanza che ha spinto la ministra a chiedere immediatamente aiuto.

Luigi Cavallari è un docente universitario ed esperto di architettura e ingegneria delle costruzioni. Da sempre lontano dai riflettori, è sposato con Eugenia Roccella dal 1976 e la coppia ha due figli. Nel corso della sua carriera accademica ha insegnato Tecnologia dell'architettura presso l'Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti-Pescara, dove ha ricoperto anche incarichi di rilievo, tra cui la direzione del Dipartimento di Tecnologie dell'ambiente costruito e la presidenza del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni.