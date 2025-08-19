A Melito di Napoli, un uomo di 58 anni, Ciro Luongo, ispettore di Polizia al commissariato di Giugliano, è stato ucciso a coltellate nella sua casa.

Il figlio della compagna, un giovane di 21 anni, è stato rintracciato dopo essere fuggito dalla scena del crimine. I carabinieri sono riusciti a trovarlo e fermarlo poco tempo dopo la sua fuga dall'abitazione di Melito dove si è verificato il terribile avvenimento. Al momento, come riportano i quotidiani locali, non si hanno notizie riguardo a eventuali provvedimenti presi nei suoi confronti.

Le autorità competenti guidate dalla procura di Napoli Nord stanno attualmente concentrando le loro indagini sulla ricostruzione della dinamica dell'omicidio e sul chiarimento del motivo che ha provocato la lite conclusasi in tragedia.

Ciro Luongo, noto per la sua vasta esperienza nel campo della polizia, era apprezzato da tutti coloro che lo conoscevano. La notizia della sua tragica morte ha suscitato profonda tristezza tra amici e colleghi, che ricordano le sue qualità umane e professionali.