Incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 131, al chilometro 139, in territorio di Birori. Erano da poco passate le 17 quando un’auto, con a bordo due persone dirette verso Cagliari, ha perso aderenza probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. La vettura ha sbandato improvvisamente andando a impattare contro il guardrail.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’area interessata. I due occupanti, feriti nello schianto, sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza, per poi essere trasferiti in ospedale per accertamenti.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia della polizia stradale che ha effettuato i rilievi di legge e disposto la regolamentazione del traffico.