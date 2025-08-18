Notte amara per il centro socioeducativo di Assemini, preso di mira dai ladri. Stamattina gli operatori di Controvento, che si occupano di assistenza alle persone con disabilità, hanno trovato i segni dell’effrazione: una finestra divelta e lo stabile messo a soqquadro. I malviventi, dopo essersi introdotti nei locali, hanno portato via alcune carte di credito – subito bloccate – e pochi euro custoditi nel cassetto di una scrivania.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. Gli operatori, intanto, hanno cercato di trasformare la brutta sorpresa in un momento educativo per i ragazzi del centro.

Controvento è la realtà che segue i giovani coinvolti nel progetto Noialtri, iniziativa di gastronomia inclusiva che li vede impegnati ai fornelli, alla cassa e nel servizio ai tavoli. Anche davanti a un episodio di microcriminalità come questo, il lavoro con i ragazzi non si è fermato: gli educatori hanno colto l’occasione per offrire una piccola ma importante lezione, spiegando come affrontare simili situazioni senza timori, mantenendo la calma e continuando le attività previste.