La squadra 1A del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta lungo la strada statale 131 Dcn, al chilometro 30, per un grave incidente stradale. Una Alfa Romeo Stelvio, probabilmente a causa della pioggia che ha reso scivoloso l’asfalto, è uscita di strada ribaltandosi più volte prima di fermarsi fuori dalla carreggiata.

Il conducente, rimasto intrappolato nell’abitacolo, è stato estratto grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e affidato immediatamente alle cure del personale medico, giunto sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi: è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Nuoro.

Sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, è intervenuta anche una volante della questura di Nuoro.

Nelle stesse ore un altro incidente ha reso necessaria la chiusura, in entrambe le direzioni, della statale 125 “Orientale Sarda” al km 93,200, all’altezza di Osini, in provincia di Nuoro. Nello scontro tra due auto è rimasta ferita una persona, per la quale è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza hanno provocato forti rallentamenti alla circolazione.