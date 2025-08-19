Maltrattava la madre, 65enne affetta da gravi patologie invalidanti, mentre si trovava ricoverata in ospedale, arrivando addirittura a picchiarla durante le visite, ma è stato incastrato dalle telecamere. L'accaduto, riportato da Tg Com 24, in provincia di Arezzo, dove la Polizia di Stato, lo scorso 14 agosto, ha arrestato un professionista aretino 37enne.

Le indagini erano cominciate dopo diversi ricoveri sospetti della vittima in strutture sanitarie della zona. Dopo l'ultimo, è stata avviata un'attività di intercettazione audio-video all'interno della stanza dove la donna si trovava, e le registrazioni hanno rivelato i maltrattamenti da parte del figlio, documentati durante le visite.

Quando gli agenti sono arrivati in ospedale, il 37enne ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato e arrestato, oltre che denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato poi trasferito presso la casa circondariale di Arezzo, in attesa della convalida dell'arresto.