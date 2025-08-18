La Compagnia Barracellare di Alghero ha pubblicato l’avviso per l’arruolamento di quindici nuovi agenti. L’iniziativa, promossa dal Comune, mira a garantire la continuità e l’efficace funzionamento dell’istituto barracellare, potenziando le attività di vigilanza nelle aree rurali e rafforzando la tutela del territorio sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione.

Possono candidarsi i cittadini italiani che abbiano compiuto la maggiore età e non superato i 65 anni, purché in possesso dei diritti civili e politici e privi di procedimenti giudiziari o condanne penali. La selezione prevede un’unica prova orale che si terrà sabato 6 settembre, a partire dalle 8:00, presso il Comando Barracelli in via Enrico Costa 47/B.

Le domande, redatte esclusivamente sull’apposito modulo, dovranno essere inviate entro le 23:59 del 28 agosto 2025 esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo barracelli@pec.comune.alghero.ss.it.

Il testo completo dell’avviso e il modulo per la presentazione delle candidature sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Alghero al link: Comune di Alghero – Avviso pubblico Barracelli.