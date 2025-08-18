Giornata di interventi per i Vigili del fuoco in Sardegna, impegnati su due diversi scenari di incidente stradale.

Nel pomeriggio, intorno alle 17, la squadra del distaccamento di Porto Torres è intervenuta sulla SP81, all’altezza dell’incrocio per la Rotonda in via O. Pieroni, a Sassari, per un violento scontro tra due auto. Le cause sono in corso di accertamento. Una delle vetture coinvolte trasportava una famiglia tedesca: per precauzione tutti i passeggeri, tra cui una minore, sono stati accompagnati al Pronto Soccorso per accertamenti. I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno verificato che all’interno delle auto non vi fossero persone intrappolate, provvedendo quindi alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area circostante. Presenti anche il personale del 118, la Polizia Locale di Sassari e la Guardia di Finanza.

Sempre nel pomeriggio, nel Cagliaritano, la squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta lungo la SP5, nei pressi di Senorbì, dove un grosso pino è caduto improvvisamente sulla carreggiata. Due auto, che transitavano in quel momento, si sono scontrate dopo aver urtato l’albero. L’impatto ha provocato un ferito lieve. I vigili del fuoco hanno liberato la strada tagliando il tronco e ripristinando la sicurezza della viabilità.