Si è spento a poco più di settant’anni Pierantonio Marchi, conosciuto da tutti come Perantoni, figura di riferimento per la comunità di Abbasanta e volto storico del sardismo. Nato a Gavoi e trasferitosi da giovane con la famiglia nell’Oristanese, Marchi è stato protagonista di numerose battaglie politiche e civili, sempre animato da un forte impegno per la sovranità della Sardegna.

I suoi compagni di percorso lo ricordano come un uomo leale, che nonostante la delusione per la trasformazione del partito sardo, continuava a credere con immutata passione in quel sogno di emancipazione.

Marchi ha combattuto fino all’ultimo contro la malattia, senza mai smettere di dedicare energie alla sua comunità. Era noto anche per la sua vicinanza alle battaglie contro il colonialismo in Sardegna e contro la speculazione energetica, temi sui quali non ha mai fatto mancare la sua voce critica e appassionata.

Il funerale sarà celebrato martedì 19 agosto alle ore 17:00 nella parrocchia di Santa Caterina d’Alessandria ad Abbasanta.

Intanto, già numerosi messaggi di cordoglio sono stati espressi sui social da amici, compagni e conoscenti.