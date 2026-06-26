È stato rintracciato e arrestato poche ore dopo la fuga un 37enne di nazionalità ucraina accusato di aver provocato due distinti investimenti nella notte a Milano, per poi allontanarsi senza prestare soccorso ai feriti. L'uomo dovrà rispondere di omissione di soccorso e lesioni gravissime.

Secondo quanto riferisce l'Ansa, l'episodio si è verificato intorno alla mezzanotte nella zona est del capoluogo lombardo. Alla guida di una Mercedes, il 37enne avrebbe ignorato la precedenza a un incrocio, investendo un motociclista, che è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

Anziché fermarsi, il conducente ha proseguito la sua corsa e, poco dopo, ha travolto anche un pedone, allontanandosi nuovamente dal luogo dell'incidente.

Le ricerche avviate dagli agenti del Nucleo Radiomobile della Polizia locale hanno consentito di individuare la vettura e bloccarla sulla tangenziale nord. Sottoposto all'alcoltest, il 37enne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,91 grammi per litro.