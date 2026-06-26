Un incidente stradale si è verificato intorno alle 4 del mattino a Capo Testa, nel comune di Santa Teresa Gallura. Per cause ancora in fase di accertamento, un'auto è uscita di strada ribaltandosi sul sentiero che conduce alla spiaggia delle Colonne Romane.

Nell'auto viaggiavano due persone. Una di loro è stata presa in carico dal personale sanitario del 118 e trasportata per gli accertamenti del caso. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata dall'incidente.

Presenti anche i Carabinieri di Tempio, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.