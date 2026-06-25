Un guasto all'impianto di climatizzazione ha provocato forti disagi all'interno dell'ospedale oncologico Businco di Cagliari, dove le elevate temperature registrate negli ultimi giorni hanno alimentato le proteste di pazienti e familiari. Numerose le segnalazioni e le richieste di un intervento urgente per riportare condizioni ambientali più sostenibili all'interno della struttura sanitaria.

Per verificare la situazione, questa mattina sono stati effettuati accertamenti da parte dei carabinieri del Nas e dello Spresal della Asl, che hanno eseguito un sopralluogo finalizzato a fare il punto sulle criticità e sulle possibili soluzioni per il ritorno alla normalità.

L'Arnas Brotzu ha confermato che il problema è legato a un guasto tecnico che ha causato l'interruzione del funzionamento dell'impianto di climatizzazione. L'azienda sanitaria sottolinea che tutte le attività di manutenzione ordinaria previste vengono eseguite regolarmente, ma precisa che "si è verificata un'anomalia tecnica non prevedibile che ha richiesto l'immediata attivazione del servizio tecnico aziendale".

Secondo quanto riferito dall'Arnas, i tecnici sono intervenuti non appena individuato il guasto e stanno lavorando senza sosta per ripristinare il corretto funzionamento dell'impianto nel minor tempo possibile. La direzione dell'azienda ospedaliera si dice inoltre "consapevole dei disagi che questa situazione sta arrecando ai pazienti, ai loro familiari e agli operatori sanitari, in giornate caratterizzate da temperature particolarmente elevate e assicura il massimo impegno per una rapida soluzione del problema".