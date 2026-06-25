Controlli straordinari nel centro storico di Sassari nel pomeriggio di ieri, mercoledì 24 giugno. L'operazione, coordinata dai carabinieri della locale Stazione, ha interessato alcune delle aree considerate più sensibili sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, con un'attività svolta in collaborazione con Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Il dispositivo interforze è stato concentrato nella zona della stazione ferroviaria, in Corso Vittorio Emanuele II, Porta Sant'Antonio, Piazza Tola, via La Marmora e via San Donato, con l'obiettivo di rafforzare il presidio del territorio e prevenire fenomeni di illegalità.

Nel corso del servizio, i carabinieri hanno identificato 32 persone e sottoposto a controllo approfondito sei veicoli, predisponendo inoltre tre distinti posti di controllo stradale. Complessivamente, l'attività svolta dalle diverse forze dell'ordine ha portato all'identificazione di circa 150 persone e alla verifica di 20 vetture.

L'intervento rientra nelle ordinarie attività di prevenzione e controllo del territorio promosse dalle forze di polizia operanti nel capoluogo turritano. L'obiettivo è quello di rafforzare la presenza delle istituzioni nelle zone maggiormente frequentate della città, contribuendo ad accrescere la percezione di sicurezza tra i cittadini e a garantire un presidio costante nelle aree urbane a più alta aggregazione.