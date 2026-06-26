Un incendio è divampato nella notte all'interno di un'attività di autodemolizione nel comune di Sestu, rendendo necessario un intervento prolungato dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari.

Per fronteggiare l'emergenza sono state inviate due squadre operative dalla sede centrale, supportate da due autobotti. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere il rogo e impedire che le fiamme si propagassero alle strutture dell'impianto e alle aree circostanti, riuscendo a contenere l'incendio.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza del sito sono andate avanti per diverse ore, fino al completo controllo della situazione.

Non si registrano feriti né persone coinvolte nell'episodio. Conclusa la fase di emergenza, sono stati avviati gli accertamenti per chiarire l'origine dell'incendio e individuare le cause che hanno provocato il rogo.