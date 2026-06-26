Paura nella serata di ieri a Sassari, intorno alle 20.30, in via Fausto Coppi, nella località La Corte, dove un'auto è rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è finito contro il muro di un'abitazione per poi ribaltarsi, terminando la propria corsa capovolto.

L'automobilista è riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Dopo le prime cure prestate dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie. Le sue condizioni non sono state rese note.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Porto Torres, che ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area interessata dall'incidente, eliminando ogni possibile situazione di pericolo.

Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto e nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

L'impatto ha inoltre provocato il danneggiamento di un quadro elettrico. Per questo motivo sono intervenuti anche i tecnici dell'Enel, chiamati a ripristinare il servizio dopo che gran parte della borgata è rimasta temporaneamente senza energia elettrica.