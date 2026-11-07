Tre giovani militari sardi sarebbero stati aggrediti da un gruppo di persone a Milano, lo scorso giovedì 5 novembre 2026. L'episodio, secondo quanto informa il quotidiano Il Giorno che ha riportato la notizia, si sarebbe verificato intorno alle ore 4:15 nella zona di largo La Foppa, nei pressi della fermata Moscova della metropolitana.

I tre, due uomini e una donna e appartenenti al 151° Reggimento Fanteria Sassari, si trovano nel capoluogo lombardo nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure". Al momento dei fatti erano fuori servizio e avevano trascorso la serata in una discoteca della zona.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Il Giorno, i militari stavano cercando un'auto in sharing per rientrare in caserma quando sarebbero stati avvicinati da un gruppo di sette-otto giovani, che avrebbero iniziato a provocarli e a deriderli per il loro accento sardo.

I tre avrebbero cercato di allontanarsi per evitare lo scontro, ma sarebbero stati raggiunti, accerchiati e colpiti con calci e pugni. Nel corso dell'aggressione sarebbe stato utilizzato anche un oggetto contundente, la cui natura resta da chiarire.

A seguito delle violenze, i militari hanno riportato ferite e traumi di diversa entità, rendendo necessario il ricorso alle cure ospedaliere.

Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri, impegnati a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e a identificare i presunti responsabili. Al vaglio degli investigatori ci sarebbero anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

SALVATORE CORRIAS: "OFFESI PER L'ACCENTO E LA PROVENIENZA"

"Solidarietà ai tre militari sardi. Non si può accettare che in questo mondo che non è più paese, che ci ha reso peggiori e che fatichiamo a rendere migliore, si assista quotidianamente a episodi di insensata violenza". Sono le parole del consigliere regionale del Partito Democratico, Salvatore Corrias.

"Non si può accettare che in quest’Italia delle italiette, degli stereotipi e del pregiudizio, a scatenarla siano l’accento e la provenienza - prosegue Corrias -. Ai tre ragazzi sardi, a Milano per servire lo Stato, dei quali due ogliastrini, uno di Jerzu e l’altro di Baunei, il mio paese, malmenati e offesi, va tutta la nostra vicinanza", conclude il consigliere.