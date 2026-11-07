Notte di tragedie sulle strade italiane, con quattro vittime in tre diversi incidenti. A perdere la vita è stata anche una ragazza di appena 17 anni, rimasta coinvolta in un incidente a Sarno, in provincia di Salerno.

La giovane viaggiava a bordo di un'auto insieme a un ragazzo quando, per cause in corso di accertamento, la vettura è uscita di strada e si è ribaltata. Per la 17enne non c'è stato nulla da fare.

Un altro incidente mortale si è verificato a Scalea, nel Cosentino. A perdere la vita un uomo di 36 anni, residente in provincia di Potenza, che era alla guida della propria Fiat Panda. Anche in questo caso si è trattato di un incidente autonomo: l'auto è finita in un canale e l'uomo è morto.

Altre due vittime sull'autostrada A13, nel tratto del raccordo tra Padova Sud e Padova Zona Industriale, in direzione Venezia. L'auto sulla quale viaggiavano i due uomini è uscita di strada, ribaltandosi nel campo adiacente alla carreggiata. Entrambi sono morti.