Il ministero della Salute ha pubblicato le nuove linee guida per la stagione influenzale 2026-2027, mettendo in evidenza che il modo più efficace per prevenire l'influenza e le sue complicazioni è attraverso la vaccinazione. Si raccomanda il vaccino antinfluenzale per tutte le persone dai 6 mesi in poi, con particolare attenzione ai bambini tra i 6 mesi e i 6 anni, agli anziani di 60 anni e oltre, alle donne in gravidanza, agli operatori sanitari e a coloro con patologie preesistenti a rischio di complicazioni influenzali.

Rispetto alle direttive dell'anno precedente, la nuova circolare ha abbassato l'età minima per la raccomandazione dei vaccini potenziati a 60 anni e ha rimandato a una successiva comunicazione le indicazioni sui Sistemi di sorveglianza. Le raccomandazioni annuali riguardanti i vaccini antinfluenzali in Italia derivano da una valutazione dettagliata che tiene conto di vari fattori, tra cui l'impatto dell'influenza, i diversi tipi di vaccini disponibili, le categorie di persone da vaccinare, le controindicazioni e precauzioni, le reazioni avverse, la strategia vaccinale e gli obiettivi di copertura.

Il documento è stato redatto dal ministero della Salute in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, le Regioni e Province autonome, con il parere del Consiglio superiore di sanità (Css) ed è consultabile sul sito salute.gov.it.