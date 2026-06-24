L'ondata di calore che ha colpito l'Italia da circa una settimana potrebbe protrarsi per un totale di 11 giorni, portando temperature elevate soprattutto nel nord del Paese, mentre Spagna e Francia si trovano ad affrontare condizioni meteorologiche estreme.

"Finora non ne è mai stata registrata una così lunga - dice all'ANSA Bernardo Gozzini, direttore del consorzio Lamma del Consiglio Nazionale delle Ricerche -. Nelle regioni del Centro Nord si stanno registrando da sei giorni temperature superiori a 35 gradi e probabilmente questa situazione potrebbe protrarsi fino a martedì 30 giugno. Di conseguenza la durata complessiva dell'attuale ondata di calore sarebbe la più lunga mai registrata in Italia", dice ancora l'esperto.

"Questa durata così prolungata a giugno è un'anomalia, aggiunge, così come lo è stata l'ondata di calore di fine maggio". Solo fra il primo e il 2 luglio la temperatura potrebbe scendere a causa dell'ingresso di aria fredda dall'Atlantico: "se queste previsioni saranno confermate, solo allora le temperature scenderanno, ma l'aria fredda potrebbe portare con sé instabilità, con probabili temporali".

A Parigi, la Torre Eiffel chiuderà dalle 12:00 in poi a causa dell’ondata di calore estremo che sta colpendo la Francia.

Il monumento simbolo della Capitale, che solitamente rimane aperto fino a mezzanotte, sarà visitabile solo per chi ha le prenotazioni di entrata fino alle 12.00. Lo riporta Repubblica, secondo cui la decisione è in vigore dalla giornata di ieri, martedì 23 giugno, giornata più calda, come riporta il quotidiano, da quando sono iniziate le rilevazioni nazionali nel 1947.