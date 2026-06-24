Oltre ai roghi a Teti e Lanusei, il Corpo Forestale della Sardegna è stato impegnato a fronteggiare altri due distinti incendi divampati in Sardegna, con il supporto aereo degli elicotteri delle basi operative.

Un rogo si è sviluppato nelle campagne di Sassari, in località Costa Chighizzu. Sul posto è giunto un elicottero proveniente dalla base di Anela, impegnato nelle attività di spegnimento insieme alle squadre a terra. Le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Sassari.

Un altro incendio è stato segnalato in agro del comune di Usellus, in località Montrabara. Anche in questo caso è stato disposto l’intervento di un elicottero del Corpo Forestale, decollato dalla base operativa di Fenosu. Le operazioni sono coordinate dal D.O.S. della Stazione Forestale di Ales, che sta dirigendo le squadre impegnate sul fronte del fuoco.