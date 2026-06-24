È stato sorpreso mentre si allontanava con un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli appena rubati dall’orto didattico dell’Istituto Agrario di Sassari. Per questo un uomo di 44 anni, sassarese e già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per furto.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione del dirigente scolastico, che aveva richiesto l’aiuto delle Volanti della Questura per la presenza di una persona introdottasi nell’area destinata alle coltivazioni dell’istituto.

Giunti sul posto, gli agenti hanno effettuato un accurato sopralluogo nei terreni della scuola, accertando l’asportazione di una consistente quantità di prodotti agricoli coltivati dagli studenti nell’ambito delle attività didattiche.

Le immediate ricerche hanno consentito di rintracciare il presunto responsabile nei campi adiacenti. L’uomo stava cercando di allontanarsi con la refurtiva, che è stata recuperata integralmente e restituita all’istituto.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il 44enne è stato denunciatoall’Autorità giudiziaria.