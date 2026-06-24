L’incendio divampato ieri, martedì 23 giugno 2026, in località Ispinarba, nelle campagne di Bolotana, sarebbe stato causato dalla caduta di un fulmine durante il violento temporale che ha interessato la zona, secondo i primi accertamenti svolti dal Nucleo Investigativo del Corpo Forestale di Nuoro.

L’episodio si è verificato in una delle aree interessate dall’Avviso di Criticità per rischio idrogeologico dovuto a temporali emesso dalla Protezione civile regionale. Le verifiche effettuate nell’immediatezza dei fatti, insieme alle testimonianze raccolte tra alcune persone presenti nell’area al momento dell’evento, hanno consentito agli investigatori di attribuire con elevata probabilità l’origine dell’incendio all’impatto di un fulmine.

Ricevuta la segnalazione, è stata immediatamente attivata la macchina antincendio regionale, coordinata dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Agenzia Forestas, i Vigili del Fuoco e i Barracelli di Bolotana, che hanno lavorato in sinergia per contenere e spegnere le fiamme.

Il rapido intervento delle squadre a terra ha permesso di circoscrivere il rogo e limitarne la propagazione, evitando danni più estesi al territorio. Sono ancora in corso gli ultimi accertamenti per determinare con precisione la superficie percorsa dal fuoco.

L’episodio richiama l’attenzione sui rischi legati agli eventi meteorologici estremi. Come informa il Corpo Forestale, se da un lato la maggior parte degli incendi boschivi e rurali è riconducibile all’azione dell’uomo, dall’altro anche fenomeni naturali improvvisi, come i temporali accompagnati da intensa attività elettrica, possono rappresentare una minaccia concreta per il patrimonio ambientale.

Le autorità invitano i cittadini a mantenere alta l’attenzione durante e dopo i temporali estivi e a segnalare tempestivamente eventuali colonne di fumo nelle campagne al numero di emergenza ambientale 1515.