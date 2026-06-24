Ennesima giornata di fuoco in Sardegna, dove oggi, mercoledì 24 giugno 2026, si registrano diversi incendi: oltre ai roghi divampati a Teti, Lanusei, Sassari e Usellus, un nuovo focolaio è stato segnalato nelle campagne del Comune di Sestu, in località C. Aresu.

Sul posto è intervenuto il Corpo Forestale con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, impegnato nelle operazioni di spegnimento insieme alle squadre a terra. Si è reso necessario l'intervento di ulteriore elicottero proveniente dalla base di Pula.

Le operazioni sono state coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Dolianova, che sta gestendo gli interventi per circoscrivere il rogo e limitare la propagazione delle fiamme.

La giornata si conferma particolarmente critica sul fronte incendi, con più emergenze registrate in diverse aree dell’Isola nel giro di poche ore, a testimonianza di una situazione di forte pressione sul sistema antincendio regionale.