Il territorio di Cagliari resta sotto osservazione anche per la giornata di domani, giovedì 25 giugno 2026. La Protezione civile regionale ha infatti confermato il codice giallo per rischio incendi, mantenendo il livello di pericolosità medio e la fase regionale di attenzione.

Secondo il bollettino, le condizioni previste indicano che eventuali roghi, se affrontati tempestivamente, possono essere contrastati con l’impiego delle ordinarie forze di terra, eventualmente supportate dai mezzi aerei regionali.

Alla criticità per il rischio incendi si aggiunge anche un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico da temporali, emessa dal Centro Funzionale Decentrato della Protezione civile regionale e valida dalle ore 12:00 alle ore 18:00 sempre per la giornata di domani, giovedì 25 giugno.

In vista dei fenomeni previsti, il Servizio di Protezione civile del Comune di Cagliari ha diffuso specifiche indicazioni rivolte ai residenti della Municipalità di Pirri, area particolarmente esposta in caso di forti precipitazioni.

È raccomandato evitare la sosta dei veicoli nelle vie Balilla (dal tratto compreso tra piazza Italia e via Dandolo) e nelle relative traverse, oltre che nelle vie Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto potranno essere trasferite nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano.

Le autorità invitano inoltre la popolazione ad adottare tutte le necessarie misure di autoprotezione in caso di temporali intensi: evitare di scendere nei piani interrati e seminterrati, limitare gli spostamenti e non uscire di casa durante gli eventi più intensi, oltre ad allontanarsi dalle strade allagate raggiungendo zone più elevate e sicure.

L’invito della Protezione civile è quello di seguire costantemente gli aggiornamenti ufficiali e prestare la massima attenzione durante tutta la fascia oraria interessata dall’allerta.