Spaventati, fragili e indifesi, tra le macerie di un accampamento: sono stati trovati così tre cuccioli di cane, in un'area interessata dalle operazioni di bonifica, a Scordovillo, in provincia di Lamezia Terme.

Gli agenti della Polizia di Stato ha rinvenuto i tre cagnolini durante gli interventi di pulizia e messa in sicurezza dell'area.

Un ritrovamento che ha richiesto un intervento immediato per garantire agli animali soccorso e tutela. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme hanno infatti immediatamente attivato le procedure necessarie affinché i piccoli potessero ricevere l'assistenza adeguata.

Sul posto è intervenuto il Servizio veterinario dell'Asp di Lamezia Terme, che ha prontamente coinvolto il personale dell'Asp di Catanzaro per prendere in carico i tre cuccioli e assicurare loro le cure necessarie.

Un intervento tempestivo che ha permesso di mettere in sicurezza gli animali e affidarne la gestione ai servizi competenti. La Polizia di Stato sottolinea così il valore della propria attività anche in circostanze come questa: tutelare la vita e intervenire per proteggere chi ha bisogno di aiuto, anche quando si tratta di tre piccoli animali trovati tra le macerie.