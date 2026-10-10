Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre 2026, una folla numerosa ha marciato a Sassari in segno di solidarietà con la Palestina e per esigere la cessazione degli attacchi condotti da Israele a Gaza e in Cisgiordania.

Il corteo, organizzato con la partecipazione di più di trenta associazioni, ha preso il via alle 16 da piazza Santa Maria, percorrendo le strade del centro fino a giungere a piazza d'Italia, con i partecipanti che hanno gridato slogan a sostegno del popolo palestinese e contro le politiche del governo Netanyahu.

Inoltre, i manifestanti hanno espresso la propria contrarietà al cosiddetto disegno di legge sull'"antisemitismo", attualmente in fase di discussione e votazione alla Camera dei deputati.