Le avverse condizioni meteorologiche che stanno colpendo l'Italia negli ultimi giorni sono strettamente legate alle temperature elevate della superficie del Mar Mediterraneo, raggiunte a seguito dell'eccessivo accumulo di calore durante i mesi estivi.

"Questa riserva energetica sottoforma di vapore e calore favorisce lo sviluppo di sistemi temporaleschi organizzati, precipitazioni localmente intense e persino tornado", spiega Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che Nel corso del fine settimana la perturbazione persisterà sulle regioni centro-meridionali, alimentando precipitazioni diffuse e abbondanti su terreni già provati dalle piogge dei giorni precedenti.

Domenica prossima, il maltempo si concentrerà sulle regioni adriatiche, con piogge abbondanti previste in Abruzzo, Molise e Puglia, mentre nel resto del Sud si verificheranno rovesci diffusi. Nel pomeriggio, si assisterà a un progressivo spostamento verso est del sistema meteorologico, portando all'apertura di ampie schiarite da ovest. Al contrario, il Settentrione, la Toscana, il Lazio e la Sardegna godranno di sole fin dalle prime ore del mattino.

Entro lunedì 12 ottobre, la perturbazione lascerà definitivamente l'Italia dirigendosi verso i Balcani, con una temporanea diminuzione delle temperature rispetto alla media stagionale. In seguito, è previsto un aumento graduale dell'alta pressione, che determinerà un rapido incremento termico al Centro-Nord con temperature massime che oscilleranno tra 22 e 25°C, mentre nel Meridione si avvertirà un attenuarsi più lento delle correnti fresche provenienti da nord-est.

Durante la giornata di oggi, sabato 10 ottobre, al Nord il tempo sarà prevalentemente stabile e soleggiato. Al Centro si registreranno piogge e rovesci diffusi nel Basso Lazio e lungo il versante adriatico tra Abruzzo e Molise. Al Sud e sulle Isole, ci sarà un'accentuata instabilità con temporali e piogge abbondanti.

Domani, domenica 11, al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Al Centro si prevede tempo soleggiato in Toscana e nel Lazio. Al Sud e sulle Isole sono attese precipitazioni diffuse e localmente intense in Puglia e nelle zone ioniche.

Lunedì 12, al Nord sono previste alcune piogge in Emilia Romagna. Al Centro si osserverà instabilità nelle Marche e sull'Appennino. Al Sud, sono previste piogge sparse sull'Appennino e sulla bassa Tirrenia.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, sabato 10 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate , anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli principalmente sul settore orientale.

Venti: deboli o moderati da Ovest da Nord-Ovest.

Mari: prevalentemente molto mossi o localmente agitati, mossi sul settore orientale. Progressiva attenuazione del moto ondoso nel corso della serata.

Previsioni per la giornata di domani, domenica 11 ottobre

Cielo da poco ad irregolarmente nuvoloso.

Temperature: in aumento, anche moderato nei valori minimi.

Venti: deboli o localmente moderati da Ovest da Nord-Ovest con rinforzi sulle coste.

Mari: molto mossi sul settore occidentale, generalmente mossi sul resto dell'isola.

Previsioni per la giornata di lunedì 12 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili locali piovaschi sul settore occidentale.

Temperature: senza variazioni di rilievo.

Venti: deboli da Ovest da Nord-Ovest tendenti alla variabilità in serata.

Mari: generalmente mossi.