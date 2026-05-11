"Nessun pericolo Hantavirus in Italia". A ribadirlo, come informano le giornaliste Manuela Correra e Valentina Roncati in un articolo su Ansa, è il ministro della Salute Orazio Schillaci nel giorno in cui sono stati disposti provvedimenti di quarantena per alcuni passeggeri entrati in contatto con una donna poi deceduta dopo un volo KLM.

“Siamo lavorando a questa circolare - spiega il ministro della Salute Orazio Schillaci al Tg1, come riferiscono le colleghe - perché è importante fare il punto e dare informazioni alle Regioni seguendo i protocolli nel rispetto della massima sicurezza ma oggi in Italia non c’è alcun pericolo. È un virus molto diverso dal Covid, ha bassa contagiosità ci siamo attivati subito: abbiamo un servizio sanitario di grande efficienza. I risultati dei testi dei 4 pazienti non li abbiamo ma stanno bene, sono asintomatici e seguiti con attenzione”.

Secondo quanto riportato dalle colleghe, la circolare ministeriale in preparazione conterrà indicazioni su tracciamento, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari, anche in linea con le raccomandazioni dell’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), per la gestione di eventuali casi sintomatici.

Nel frattempo, sempre come riportano Correra e Roncati, il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha disposto l’isolamento per un 24enne marittimo, prevedendo un periodo di 45 giorni, con permanenza in stanza singola, bagno dedicato, monitoraggio della temperatura e obbligo di mascherina FFP2 in presenza di altre persone. Misura analoga anche per un 25enne calabrese residente a Villa San Giovanni, come confermato dalla sindaca Giusy Caminiti.

Sono stati inoltre effettuati a Padova i prelievi di sangue su un cittadino sudafricano, considerato “contatto a basso rischio” della passeggera deceduta. I campioni sono stati inviati all’Istituto Spallanzani di Roma per gli esami sierologici e molecolari. La donna fiorentina coinvolta nel medesimo caso, secondo quanto riferito, “è asintomatica” e potrebbe concludere il periodo di osservazione l’8 giugno.

Il governatore della Toscana Eugenio Giani ha dichiarato: “è asintomatica” e “già la prossima settimana insieme ai medici, se lei continuasse a non avere alcun sintomo, potremmo dare come positivamente sviluppata l’osservazione che, comunque sia, terminerebbe in ogni caso l’8 giugno”.