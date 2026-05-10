Il Ministero della Salute ha smentito qualsiasi rischio di una pandemia da hantavirus, sottolineando che non è altrettanto contagioso come il Covid-19. Nonostante la sua letalità e l'assenza di un vaccino, attualmente non vi è alcun motivo di preoccupazione. Questa rassicurazione, di cui parla la giornalista Valentina Roncati in un articolo, arriva dopo che quattro passeggeri di un volo Klm, transitato per Roma, sono stati identificati in diverse regioni italiane, Toscana, Calabria, Veneto e Campania, per essere stati brevemente a contatto con una donna deceduta in Sudafrica a causa del virus.

"Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo", afferma, come riporta la collega Roncati, la capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Mara Campitiello, che ribadisce: "la situazione non è paragonabile a quella del Covid, siamo lontani sicuramente da una pandemia. È un virus che può portare a morte soprattutto in alcune varianti: la variante americana è molto aggressiva e colpisce direttamente i polmoni, parliamo di una possibilità di morte che va oltre il 30%; in quella europea, che colpisce soprattutto i reni, la letalità è del 10%".

Il presidente del Veneto Alberto Stefani, come spiega la giornalista, assicura che nel suo territorio "non c'è nessun caso di hantavirus" ma c'è semplicemente un medico 50enne sudafricano, che è stato messo in quarantena, viene monitorato ma non è sottoposto a terapie particolari. Non ha mai avuto alcun sintomo e ulteriori esami di microbiologia a cui il paziente sarà sottoposto lunedì dovrebbero fugare gli ultimi eventuali dubbi".

Le altre tre persone che sono state a contatto con la donna deceduta sono attualmente in quarantena. Tra di loro c'è un giovane marittimo di 24 anni di Torre del Greco, nella regione Campania, che si trova in buona salute. È possibile che nelle prossime ore venga sottoposto a un prelievo ematico per un controllo del sangue presso il centro specializzato Spallanzani di Roma.

In Calabria c'è un altro marittimo, Federico Amaretti, 25 anni, ora in quarantena nella casa dei genitori. Sta bene, come lui stesso ha confermato ieri, ed è in isolamento anche una donna di Firenze anche lei a bordo del volo Klm.

La quarantena è fortemente raccomandata, anche se non è obbligatoria per le persone che non sono direttamente esposte a un contatto ravvicinato. Tuttavia, per imporre il confinamento in casa a tali individui, sarebbe necessario emettere un decreto apposito.