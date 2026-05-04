Tre morti che sarebbero collegate a una possibile epidemia di hantavirus a bordo di una nave da crociera in navigazione nell’Oceano Atlantico, sono state segnalate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). la notizia è stata riportata da TgCom 24.

"L’Oms è stata informata di un evento di salute pubblica che coinvolge una nave da crociera in navigazione nell’Oceano Atlantico e sta fornendo supporto - ha dichiarato l’organizzazione, come riporta il quotidiano -. A oggi, un caso di infezione da hantavirus è stato confermato in laboratorio e altri cinque casi sono sospetti. Delle sei persone colpite, tre sono decedute e una è attualmente ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica".

Secondo quanto riferito da un portavoce del ministero della Salute sudafricano, sempre come riporta TgCom 24, l’imbarcazione starebbe percorrendo la tratta tra Ushuaia, in Argentina, e Capo Verde. L’episodio è attualmente oggetto di monitoraggio da parte delle autorità sanitarie internazionali, mentre proseguono le verifiche per chiarire l’origine del contagio e contenere eventuali ulteriori rischi a bordo.