La nave da crociera coinvolta in un presunto focolaio di hantavirus che avrebbe già provocato tre vittime, attraccherà sabato prossimo, 9 maggio, sull’isola di Tenerife. Lo ha annunciato la ministra spagnola della Sanità, Mónica García, nel corso di una conferenza stampa seguita alla riunione interministeriale alla Moncloa dedicata alla gestione della crisi sanitaria.

Secondo quanto riferito dalle autorità spagnole, una volta arrivata a Tenerife “i passeggeri stranieri saranno evacuati nei rispettivi Paesi d’origine”.

Nel frattempo, l’operazione di evacuazione dei due membri dell’equipaggio risultati infetti e di un contatto ad alto rischio è “in corso”, come indicato dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). La nave si troverebbe attualmente ferma al largo di Capo Verde.

Sul fronte internazionale, la Svizzera ha segnalato un ulteriore caso: un ex passeggero della nave è stato ricoverato a Zurigo e sarebbe risultato positivo al virus.

La situazione resta sotto stretto monitoraggio sanitario internazionale, mentre le autorità dei diversi Paesi coinvolti coordinano le misure di contenimento e rimpatrio dei passeggeri.