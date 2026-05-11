Resta “basso” il livello di allerta legato all’Hantavirus. A confermarlo è il Ministero della Salute, che sta comunque predisponendo una circolare destinata alle Regioni e agli uffici di frontiera per fare il punto sulla situazione e fornire indicazioni operative in caso di sospetti contagi.

Il documento, elaborato anche sulla base delle indicazioni dell’Ecdc, dovrebbe contenere misure relative a tracciamento dei contatti, sorveglianza attiva ed eventuali isolamenti fiduciari per persone che dovessero presentare sintomi riconducibili all’infezione da Hantavirus.

Nel frattempo arrivano aggiornamenti dagli Stati Uniti. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani americano ha reso noto che uno dei 17 cittadini statunitensi rimpatriati da una nave da crociera interessata da casi di Hantavirus è risultato leggermente positivo al virus Andes.

“Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr”, ha spiegato il ministero americano. Le autorità sanitarie continuano dunque a monitorare la situazione, pur mantenendo al momento basso il livello di rischio.