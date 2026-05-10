È entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife, e si prepara allo sbarco la nave da crociera Hondius, sulla quale è stato segnalato un focolaio di hantavirus. L’attracco è stato autorizzato dal ministero spagnolo dei Trasporti dopo un iniziale tentativo delle autorità delle Canarie di impedirne l’ingresso.

A bordo sono salite le squadre sanitarie, che hanno verificato come tutti i passeggeri risultino attualmente asintomatici. A seguito dei controlli, è stato avviato lo sbarco progressivo dei passeggeri.

Secondo quanto riportato, i circa 144 tra passeggeri ed equipaggio rimasti a bordo vengono trasferiti a terra in piccoli gruppi, con procedure organizzate in base alla nazionalità e alla disponibilità dei voli verso le destinazioni finali.

Sulla vicenda è intervenuto anche il virologo Roberto Burioni, che ha commentato sui social la gestione del caso con queste parole: "I passeggeri scendono dalla Hondius: e adesso? Adesso comincia il vero paradosso. Una gestione molto diversa del rischio da Paese a Paese. I virus non hanno bisogno dei passaporti per spostarsi, ma c’è chi usa molto rigore c’è chi si prende dei rischi difficilmente quantificabili. Chi ha ragione? Si vedrà. Speriamo bene".

Le operazioni di sbarco proseguono sotto il coordinamento delle autorità sanitarie locali, mentre restano in corso le valutazioni sul rischio epidemiologico e sulla gestione dei passeggeri nelle prossime ore.