Piogge localmente abbondanti al Centro-Nord e sul versante tirrenico, accompagnate da forti venti di Libeccio con mareggiate sulle coste esposte e neve abbondante oltre i 1800-2000 metri sulle Alpi occidentali, tra il Monte Bianco e il Cervino. Sono queste in sintesi le previsioni per oggi secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. Dal pomeriggio però il tempo migliorerà. "Avremo - afferma - una fase più asciutta tra venerdì e sabato prima di un nuovo peggioramento domenica".

Domani sono previste ampie schiarite su gran parte del Paese, salvo residui piovaschi sul basso Tirreno e precipitazioni ancora nevose sulla Valle d'Aosta occidentale e sui rilievi alpini confinali. I venti soffieranno sostenuti di Libeccio e Ponente con raffiche di 45-60 km/h e i mari saranno molto mossi.

Sabato 21 proseguirà la fase soleggiata e asciutta su quasi tutto il territorio, salvo isolati piovaschi in Valle d'Aosta e Campania e deboli spruzzate di neve oltre i 1800-2000 metri sui rilievi valdostani di confine. Domenica, invece, è in arrivo una nuova perturbazione che porterà condizioni instabili e a tratti perturbate con piogge diffuse al Centro-Nord, Sardegna e lungo la fascia tirrenica fino alla Campania. Il versante adriatico vedrà una nuvolosità più irregolare.

Domenica 22 Novembre nuova perturbazione atlantica con piogge diffuse al Centro-Nord, sulla Sardegna e sul versante tirrenico fino alla Campania, venti di Libeccio in rinforzo, neve sulle Alpi a quote più basse e sull'Appennino settentrionale.

Previsioni in Sardegna per venerdì 20 novembre 2026 (Fonte: Arpas Sardegna)

Cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature: minime in sensibile diminuzione, massime stazionarie. Venti: deboli o moderati da Ovest Nord-Ovest con rinforzi lungo le coste settentrionali. Mari: molto mossi o agitati.

Previsioni in Sardegna per sabato 21 novembre 2026

Cielo nuvoloso. Temperature: senza variazioni di rilievo. Venti: deboli o moderati occidentali con rinforzi lungo le coste settentrionali. Attenuazione in serata. Mari: molto mossi.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

La giornata di domenica sarà caratterizzata da cielo nuvoloso con schiarite dal pomeriggio. Lunedì il cielo sarà generalmente poco nuvoloso. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, in deciso rinforzo dalla giornata di domenica. I mari saranno molto mossi o agitati con moto ondoso in aumento.