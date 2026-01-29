Il figlioletto di 10 anni di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabaazia per la cui morte è accusato il marito Claudio Carlomagno, sarà affidato ai nonni materni secondo la decisione dei giudici del Tribunale per i minori di Roma.

Questa scelta è stata confermata in seguito alla scomparsa della donna e il sindaco di Anguillara agirà come tutore del bambino.

Ulteriori indagini condotte dai carabinieri del Ris nella residenza dove si presume sia avvenuta la tragedia, stanno cercando di fare luce sulla dinamica del femminicidio, che secondo l'accusa è stato un attacco durato 45 minuti con 23 coltellate.

Gli inquirenti hanno sequestrato la "scatola nera" dell'auto coinvolta nel trasporto del corpo di Federica, che è stato poi sepolto vicino all'azienda di Carlomagno.