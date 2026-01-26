Una serie di tragedie quelle che ruotano attorno al femminicidio di Federica Torzullo, la 41enne di Angullara Sabazia, in provincia di Roma, trovata morta. I genitori del marito, Claudio Carlomagno, attualmente in carcere per omicidio, si sono tolti la vita e la notizia ha raggiunto il 44enne in prigione, dove ora, come riporta Ansa, è sottoposto a sorveglianza a vista per rischio suicidario.

I corpi di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno sono stati trovati impiccati nella loro villetta di Anguillara Sabazia nella serata di sabato 24 gennaio. Le prime indagini dei carabinieri hanno portato all’ipotesi di suicidio, confermata dai rilievi sul posto. Secondo quanto riferito dai media e dagli avvocati, i due avrebbero lasciato una lettera di addio al loro altro figlio, nel quale spiegano le ragioni del gesto estremo.

Carlomagno in carcere e sorvegliato a vista

Claudio Carlomagno, 44 anni, si trova detenuto nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di aver ucciso con più coltellate la moglie Federica Torzullo e di averne occultato il corpo in un terreno adiacente all’azienda di famiglia.

L’avvocato difensore di Carlomagno, come riporta il quotidiano Open, ha definito i genitori della famiglia “vittime secondarie” di un crimine.

Per chiarire definitivamente le cause e le dinamiche delle morti dei coniugi Messenio e Carlomagno padre, oggi, lunedì 26 gennaio, dovrebbe essere conferito l’incarico ufficiale per le autopsie sui corpi dei genitori.